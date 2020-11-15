ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Київ накрив туман, він протримається до завтра

Автор: РБК-Україна

Увечері 15 листопада Київ накрив туман, який протримається всю ніч. Крім того, він буде утримуватися і завтра вранці.

Популярні новини

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що до кінця доби 15 листопада, а також вночі та вранці 16 листопада в Києві буде утримуватися густий туман. Видимість становитиме 200-500 метрів (I рівень небезпеки, жовтий).

Водіям авто в умовах туману рекомендують:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня в Україні будуть морози до -10. Найхолодніше буде у східних регіонах, де в нічний час термометри покажуть дуже низькі температури. При цьому в ряді областей очікується сніг.

Також повідомлялося, що до початку зими в Україні очікується потепління у листопаді. При цьому без температурних стрибків не обійдеться.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївТуманПогода