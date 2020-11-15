Київ накрив туман, він протримається до завтра

Увечері 15 листопада Київ накрив туман, який протримається всю ніч. Крім того, він буде утримуватися і завтра вранці.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що до кінця доби 15 листопада, а також вночі та вранці 16 листопада в Києві буде утримуватися густий туман. Видимість становитиме 200-500 метрів (I рівень небезпеки, жовтий).

Водіям авто в умовах туману рекомендують:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня в Україні будуть морози до -10. Найхолодніше буде у східних регіонах, де в нічний час термометри покажуть дуже низькі температури. При цьому в ряді областей очікується сніг.

Також повідомлялося, що до початку зими в Україні очікується потепління у листопаді. При цьому без температурних стрибків не обійдеться.