У вівторок, 12 липня, в Києві розгулялася негода. Вулиці залило потужним дощем з градом.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Сильна злива почалася на правому березі столиці, при цьому на Лівому березі зберігається сонячна погода. Однак жителі Харківського району повідомляють про грім.
У Подільському районі дорогу залило водою.
Фото: Київ накрила сильна злива з градом (РБК-Україна)
Оновлений. Після 15:00 на Лівому березі столиці почалася сильна злива, проте через кілька хвилин він став вщухати.
Фото: Дарницький залізничний вокзал накрив сильний дощ (РБК-Україна)
Нагадаємо, 11 липня по всій території України очікуються дощі з грозами, місцями шквали і град. При цьому на заході вночі температура повітря впаде до +8.