RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київ накрила сильна злива з градом

Фото: Київ накрила сильна злива з градом (РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 12 липня, в Києві розгулялася негода. Вулиці залило потужним дощем з градом.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Сильна злива почалася на правому березі столиці, при цьому на Лівому березі зберігається сонячна погода. Однак жителі Харківського району повідомляють про грім.

У Подільському районі дорогу залило водою.

Фото: Київ накрила сильна злива з градом (РБК-Україна)

Оновлений. Після 15:00 на Лівому березі столиці почалася сильна злива, проте через кілька хвилин він став вщухати.

Фото: Дарницький залізничний вокзал накрив сильний дощ (РБК-Україна)

Нагадаємо, 11 липня по всій території України очікуються дощі з грозами, місцями шквали і град. При цьому на заході вночі температура повітря впаде до +8.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода в Україні