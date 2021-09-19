Київ накрила злива
Фото: Київ накрила злива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Значні дощі накрили вулиці Києва. Така погода може протриматись до кінця доби.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У центрі міста зараз йде сильний дощ, який супроводжується грозою.
Фото: Київ накрила злива (РБК-Україна)
У прес-службі КМДА попередили, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби 19 вересня гроза (І рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
Зазначимо, що зараз у місті йде сильний дощ, грім та блискавка.
Крім того, у місті ускладнено рух транспорту біля станцій метро "Іподром", "Виставковий центр", "Університет", "Площа Льва Толстого".