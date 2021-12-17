На Київ насуваються сильні морози. З понеділка запрацюють пункти обігріву: список

Вже з понеділка, 20 грудня, у Києві розпочнуть роботу пункти обігріву. Синоптики прогнозують значне похолодання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
"За інформацією Українського гідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується значне похолодання. Так, 20 грудня очікується невеликий сніг, температура вночі та вдень 2-4 градусів морозу. 21 грудня зниження температури вночі до 9-11 градусів морозу", - пише пресслужба.
Список адрес розташування пунктів обігріву: