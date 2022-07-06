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На Київ насувається гроза

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Київ, Середа 06 липня 2022 12:06
На Київ насувається гроза Фото: на Київ насувається гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 6 липня погода погіршиться. Очікуються гроза, град та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

За прогнозом синоптиків, удень 6 липня у столиці очікуються гроза, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, міські служби готуються до погіршення погодних умов.

Рекомендації під час негоди

В КМДА також нагадали про основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, сьогодні в Україні сьогодні в західних, північних регіонах та місцями в центральних регіонах погода погіршиться. Очікується штормовий вітер та зливи з грозами.

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