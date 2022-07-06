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На Киев надвигается гроза

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Киев, Среда 06 июля 2022 12:06
На Киев надвигается гроза Фото: на Киев надвигается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 6 июля погода ухудшится. Ожидаются гроза, град и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

По прогнозу синоптиков, днем 6 июля в столице ожидаются гроза, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

Как сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, городские службы готовятся к ухудшению погодных условий.

Рекомендации во время непогоды

В КГГА также напомнили об основных рекомендациях, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, сегодня в Украине сегодня в западных, северных областях и местами в центральных регионах погода ухудшится. Ожидается штормовой ветер и ливни с грозами.

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