RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Київ може місяць перебувати у "червоній" зоні карантину, - Кличко

Автор: Сергій Пишкін

Київ може перебувати в "червоній" зоні епідемічної небезпеки протягом місяця. Позитивної динаміки на пониження захворюваності у місті поки що немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Києва Віталія Кличка в ефірі "Україна 24".

За словами Кличка, термін локдауну у Києві залежатиме від захворюваності й заповнюваності ліжок у лікувальних закладах міста. Водночас сьогодні в столиці поки що не спостерігається пониження динаміки.

"Все це залежить від цифр, які ми отримуємо від захворюваності й від заповнюваності ліжок, але фахівці попередньо кажуть, що це може продовжуватися протягом місяця. Дійсно, якщо протягом 2-3 тижнів будемо бачити динаміку на пониження, якщо критерії входитимуть до помаранчевої зони, то будемо пропонувати комісії ТЕБ та НС понизити статус зони", - заявив мер Києва.

Зокрема, як додав Кличко, на думку вірусологів, Київ навіть ще не досяг піку захворюваності на коронавірус.

"Але на жаль, на сьогодні такої тенденції немає. І вірусологи кажуть, що піку ми ще не досягли", - зауважив міський голова.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, які обмеження почали діяти в Києві з 1 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоКиївЛокдаун