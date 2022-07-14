Київ готується відкрити військове кладовище поруч з Бабиним Яром

У Києві поруч з урочищем Бабин Яр з'явиться військове кладовище, на якому ховатимуть загиблих захисників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Віталія Кличка.

"Сьогодні ми прийняли рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України. І дали дозвіл на розробку проекту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі столиці. Йдеться про символічне в нашій історії місце - поруч з урочищем Бабин Яр", - зазначив він.

Зазначимо, під час німецької окупації Києва у Другій світовій війні в Бабиному Яру розстріляли понад 150 000 євреїв, ромів і військовополонених.