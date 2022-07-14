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Київ готується відкрити військове кладовище поруч з Бабиним Яром

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

У Києві поруч з урочищем Бабин Яр з'явиться військове кладовище, на якому ховатимуть загиблих захисників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Віталія Кличка.

"Сьогодні ми прийняли рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України. І дали дозвіл на розробку проекту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі столиці. Йдеться про символічне в нашій історії місце - поруч з урочищем Бабин Яр", - зазначив він.

Зазначимо, під час німецької окупації Києва у Другій світовій війні в Бабиному Яру розстріляли понад 150 000 євреїв, ромів і військовополонених.

Нагадаємо, 1 березня 2022 року Бабин Яр потрапив під російський ракетний удар. Інцидент викликав обурення у Ізраїлю.

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КиївБабий Яр