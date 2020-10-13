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Київ готує всі міські лікарні для прийому хворих коронавірусом

Автор: Игорь Литвиненко

Київ готує всі 22 міські лікарні для прийому хворих коронавірусом. Вже пацієнтів з COVID-19 приймають 17 лікарень столиці.

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Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, розгорнуті вже 2730 ліжок у 17 лікарнях. Готуються ліжка в Київському міському центрі радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і лікарнях №1, 12, 15 і 18.

"При цьому державні відомчі і медустанови Академії медичних наук не приймають киян хворих коронавірусом, хоча мають у загальному 11 тисяч ліжок та кваліфікований персонал", - розповів Кличко.

Раніше Кличко вже звертався до Кабінету міністрів з проханням ввести ліжка для прийому хворих коронавірусом в державних лікарнях, що розташовані у Києві. За його словами, в столиці вже закінчуються місця в комунальних медзакладах через динаміку захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні в шести областях і Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%.

Також РБК-Україна повідомляло, що в країні за добу підтвердили 5133 нових випадки коронавірусу. При цьому в Києві захворіли 397 осіб.

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