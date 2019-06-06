Київ у найближчі години накриє гроза

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Гроза збережеться до кінця дня

Погода в Україні: у Києві в найближчі три години очікується гроза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, в найближчі три години і до кінця дня очікуються грози, місцями шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також, управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поведінки під час грози. На природі слід:

спуститися в долину;

відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм; на відкритій місцевості сховатися в ямку (рів), а групі людей слід розташуватися в поодинці;

зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися (підкласти під себе) в лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах

Під час грози не можна:

ховатися під високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

йти відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погода буде дощовою, місцями град і шквали 15-20 м/с. В більшості областей місцями очікуються грози. Зокрема, 6-8 червня на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області) очікується підйом рівнів води на 0,2-1,2 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, формування значного місцевого стоку.