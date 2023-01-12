Кибермошенники сломали серверы ГУ "Госгидрография" для получения 3 млн долларов: детали

По данным полиции, от действий организованной преступной группы, которую могла возглавлять винничанка Елена Крикун, пострадали стратегическое государственное учреждение "Госгидрография" и мощная ІТ-компания, известная в Европе.

По информации правоохранительных органов, на которые ссылаются журналисты, группа киберпреступников, вероятно, воспользовалась пробелами в системе внутренней инфраструктуры информационной безопасности госучреждения. И получив несанкционированный доступ к серверам ГУ "Госгидрография", осуществила с использованием их мощностей рассылку сообщений для дискредитации европейской ІТ-компании.

Спам-рассылка велась по электронным адресам контрагентов и инвесторов фирмы с целью вымогания у предпринимателей средств за неразглашение якобы известной злоумышленникам закрытой информации. Речь идет о сумме 3 млн долларов, отмечает издание.

Сообщают также, что впоследствии фигуранты перешли от информационного к силовому давлению: директору ІТ-фирмы угрожали похищением и физической расправой.

Как информирует УНИАН, по этому фактажу ГУ Нацполиции в г. Киеве открыло уголовные производства по ч. 1 ст. 361 УК (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 2 ст. 355 УК (принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений) и ч. 2 ст. 189 УК Украины (Требование, совершенное повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо должностным лицом с использованием своего служебного положения, либо с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений). Оперативное сопровождение обеспечивает Управление стратегических расследований ДСР НПУ.

Санкции данных статей предусматривают штраф от 1000 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет и лишением свободы на срок от 3 до 10 лет соответственно.

Напомним, ГУ "Госгидрография" отвечает за навигационно-гидрографическое обеспечение в пределах исключительной морской экономической зоны Украины в Черном и Азовском морях, а также на внутренних водных путях. Государственное учреждение подчиняется Мининфраструктуре Украины и Морской администрации.