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За кібератакою на Україну можуть стояти хакери, пов'язані з Білоруссю, - Демедюк

Автор: Валерія Поліщук

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк заявив, що за масштабною кібератакою на Україну може стояти хакерська група, пов'язана з білоруською розвідкою. За його словами, білоруські хакери використовували шкідливе програмне забезпечення, схоже на те, яке використовувала група, пов'язана з розвідкою РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, за хакерську атаку відповідальна група, відома як UNC1151, і що вона була прикриттям для більш руйнівних дій за лаштунками.

"Псування сайтів була лише прикриттям для більш руйнівних дій, які відбувалися за лаштунками і наслідки яких ми відчуємо в найближчому майбутньому", - заявив Демедюк.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "дія".

Служба безпеки України заявила, що є ознаки причетності спецслужб Росії до цієї кібератаки.

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