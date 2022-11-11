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За кибератаками на транспортные компании Украины и Польши стоит российская разведка, - CNN

Фото: за кибератаками на компании Украины и Польши стоит ГРУ РФ (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

За хакерскими атаками на украинские и польские транспортные и логистические компании в прошлом месяце с большой вероятностью стоит российская разведка, сообщили в корпорации Microsoft.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Это редкий публичный пример вероятного российского взлома, связанного с войной, который нанес ущерб стране-члену НАТО.

Microsoft приписывает хакерские атаки группе, которая работает от имени российской военной разведки ГРУ. Эта группа хакеров вызвала отключение электроэнергии в некоторых частях Украины в 2015 и 2016 годах.

Во время российского вторжения в феврале другой предполагаемый российский хакер уничтожил данные двух украинских правительственных подрядчиков, присутствующих в Латвии и Литве, но аналитики считали это скорее побочным ущербом, а не преднамеренным действием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кибератака может спровоцировать положение о коллективной обороне НАТО, которое требует от всех членов Альянса защищать другого члена.

Связанные с ГРУ атаки программ-вымогателей сигнализируют о "повышенном риске для организаций, которые непосредственно транспортируют гуманитарную или военную помощь в Украину", говорится в заявлении исследователей из Microsoft.

Напомним, недавно выявленная хакерская группа атаковала транспортные и логистические компании в Украине и Польше с помощью нового типа программ-вымогателей. Злоумышленники атаковали 11 октября широкий спектр систем в течение часа.

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Кибератака