Kia представила бюджетный кроссовер Carens Clavis с тремя рядами кресел

Как и раньше, Carens штатно имеет три ряда сидений, а выбрать можно вариант на шесть или семь мест: в первом случае на втором ряду установлены раздельные кресла, а во втором - трехместный диван. Машины имеют цифровые приборы с маленьким дисплеем на 4,2 дюйма и 8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. При этом в самой простой комплектации вместо него вообще стоит заглушка.

Только дорогое исполнение может похвастаться новым салоном, который показан на презентационных изображениях. Топовый Kia Carens Clavis имеет два экрана (диагональю по 12,25 дюйма каждый) в едином блоке, компактные дефлекторы вентиляции и новый руль. Новые опции - панорамная крыша и расширенный комплекс электронных помощников, включающий адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе. Все версии имеют по шесть подушек безопасности.

Базовым для новинки стал бензиновый атмосферный мотор на 1,5 л (115 л.с., 144 Нм), сочетающийся только с шестиступенчатой "механикой", а турбодизель 1.5 CRDi (116 л.с., 250 Нм) - с механической коробкой или шестиступенчатым "автоматом". У бензиновой турбочетверки 1.5 T-GDI (160 л.с., 253 Нм) выбор трансмиссий самый широкий: обычная шестиступенчатая "механика", ее разновидность iMT6 (без механической связи педали с роботизированным сцеплением) и семиступенчатый преселективный "робот".

Производство кроссоверов Kia Carens Clavis на индийском заводе начнется летом, затем начнутся поставки и на другие рынки.