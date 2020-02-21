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Kia відкликає понад 200 тис. автомобілів в США через проблеми з гальмами

Новини » Транспорт     21.02.2020 - 15:51
Kia відкликає понад 200 тис. автомобілів в США через проблеми з гальмами
Ілюстративне фото (Auto24)

Відкликання автомобілів для вирішення проблеми безпеки розпочнеться 10 квітня

Південнокорейська компанія Kia Motors відкликає тисячі автомобілів у Сполучених Штатах Америки (США) через недостатню безпеку комп'ютерного модуля, який контролює антиблокувальну систему гальм. Про це повідомляє видання KRMG.

Як повідомляється, відкликанню підлягають близько 229 тис. мінівенів Sedona модельного ряду 2006-2010 рр., а також позашляховики Sorento, випущені в 2007-2009 рр ..

Наголошується, що потрапляння рідини в комп'ютерний модуль, контролюючий ABS, може призвести до короткого замикання і, можливо, пожежі.

"Причому загоряння може відбутися навіть у той час, коли двигун автомобіля вимкнений", - відзначають в компанії.

Відкликання автомобілів для вирішення проблеми безпеки розпочнеться 10 квітня.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія запідозрила німецькі автоконцерни BMW, Volkswagen і Daimler в порушенні антимонопольного законодавства. У ЄК вважають, що компанії вступили в змову, щоб обмежити конкуренцію у розробці технологій по очищенню викидів бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів.

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