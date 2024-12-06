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Какие потери Украины во время операции в Курской области: ответ Сырского

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время операции Сил обороны в Курской области врагу пришлось обороняться в некомфортных для него условиях. Потери Украины фактически вдвое меньше, чем у россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в документальном фильме "Операция Курск. Как это было на самом деле из первых уст".

"Они (россияне, - ред.) почувствовали то, что чувствуем мы. То есть они вынуждены были оборонять собственную территорию, и причем в тех условиях, которые не были для них комфортными. Здесь, во время проведения наступательных действий, у нас потери фактически вдвое были меньше, чем у оборонявшихся", - отметил он.

Операция в Курской области

В мае 2024-го разведка Украины получила информацию о подготовке Россией наступления из Курской области в направлении Сум. Целью наступления было создание "буферной зоны" вдоль северной границы Украины, а также продолжение атак на Харьковскую область. 

В ответ на планы врага командование приняло решение о проведении операции на территории Курской области. 

6 ноября Сырский рассказал, что во время операции потери россиян превысили 20 тысяч

  • 7905 ликвидированы;
  • 12220 ранены;
  • 717 были взяты в плен. 

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин поставил задачу своим войскам вытеснить наших бойцов с территории Курской области до инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа. 

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