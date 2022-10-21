Какие территории ВСУ могут освободить до конца года: оценки экспертов

"До конца года мы вполне способны, во-первых, завершить операцию по освобождению Харьковской области. Вполне возможно выбить противника с правого берега Днепра в Херсонской области. И к концу зимы, мне кажется, мы можем вернуть по крайней мере северную часть Луганской области", - считает эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк.

Военный эксперт, полковник Сергей Грабский говоровя о задачах-минимум, отметил, что технически к 2022 года Украине нужно сломить сопротивление россиян в двух ключевых точках - Сватово и Снигиревка.

Так, Снигиревка, которая находится на админрубеже между Николаевской и Херсонской областями - это важный опорный пункт россиян. После потери этого города вражеская оборона на правом берегу Херсонской области разваливается по принципу "домино". Таким образом, деоккупация Снигиревки открывает ВСУ прямой путь для освобождения Херсона.

В материале отмечается, что одна часть украинских войск уже находится на подступах к этому так называемому "снигиревскому выступу" на территории Николаевской области. Им фактически на встречу двигается вторая группировка - по левому берегу Ингульца с района Давыдова Брода.

В случае освобождения Сватово ВСУ перерезает коммуникации россиян, которые сейчас обеспечивают оборону противника на линии Троицкое - Кременная. Кроме того, мы выходим на оперативное пространство, чтобы продвигаться дальше на севере Луганской области.

Грабовский объяснил, что таким образом, украинская армия выходит на другое направление - на линию Новопсков - Старобельск - Новоайдар. Если дальше ВСУ прорвется на Старобельск, у россиян возннут большие трудности в северодонецкой агломерации. А на юг от Новоайдара идет прямая дорога к Счастью - это, можна считать, окраина Луганска.

"Что касается Херсона, то если оккупанты примут решение о "жесте доброй воли" - им понадобится считанные дни, чтобы уйти. Но если их придется оттуда выбивать - тогда этот город может быть освобожден уже до конца ноября, - допустил военный эксперт, полковник Роман Свитан.

По его словам, третье перспективное направление - бросок на Мелитополь и Бердянск.

"Если украинские войска от Орехова и Гуляйполя двинутся на юг, к Азовскому морю, тогда мы освобождаем Пологи и Токмак, а дальше - выход на Мелитополь и Бердянск. Это то, что мы физически способны сделать даже в ноябре", - спрогнозировал собеседник.

Если же к тому времени ВСУ зачистят правый берег Днепра в Херсонской области, то вражеская группировка на юге будет в совсем плохом положении. Оказавшись в полуокружении, у оккупантов не будет другого логичного выхода, кроме как отступать в Крым.