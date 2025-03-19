Какие составляющие строительного проекта наиболее коррупционные: исследование

Кроме разработки градостроительной документации, которая традиционно занимает самые высокие ступеньки в топе коррупционных проявлений в строительстве, с вызовами коррупции сталкиваются и на других этапах строительного процесса - начиная от получения прав на землю, заканчивая принятием объектов в эксплуатацию и их подключением к инженерным сетям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, разработка градостроительной документации - детальные планы территории и получение градостроительных условий и ограничений, традиционно считаются наиболее коррумпированными этапами строительства. Однако, на остальных процессах строительного проекта вымогательство взяток происходит не в меньших масштабах. Так, согласно статистике КСУ, о взятках говорится и в случае получения прав на землю, и при принятии объекта в эксплуатацию, и при согласовании его высотности и тому подобное.

Шуляк привела такие данные из последнего опроса КСУ:

Коррупционные проявления при разработке градостроительной документации - 35,8%;

При общественном обсуждении градостроительной документации - 23,5%;

При утверждении градостроительной документации - 41,2%;

При согласовании высотности объектов строительства - 17,6%;

При разработке, экспертизе и согласовании проектной документации на строительство - 29,4%;

При получении права на выполнение подготовительных и строительных работ - 23,5%;

При принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта - 41,2%;

При осуществлении государственного контроля/надзора за хозяйственной деятельностью субъектов хозяйствования - 11,8%;

При получении прав на землю - 41,2%;

При профессиональной аттестации исполнителей работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры - 23,5%;

При подключении объектов к внешним инженерным сетям - 47,1%;

При согласовании проектной документации и/или согласовании строительства органами охраны культурного наследия - 11,8%.

"Эти документы и процессы уже давно превратились из официальной формальности в товар, который имеет четкую теневую цену. Так, стоимость получения разрешительной документации - от 5% до 15% стоимости проекта. Но местные коррупционеры, констатировала нардеп, установили собственные "ценники": изменение целевого назначения участка или его присоединение к границам населенного пункта стоит от 3 000 до 50 000 долларов", - подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что минимизация коррупционных проявлений в строительной сфере задача комплексная. Во-первых, необходимо разработать и утвердить новые генеральные планы - не только Киева, а и всех крупных городов. Например, Киев до сих пор живет по документации, которая разрабатывалась еще в 1997 году, что недопустимо.

"Часто мэры не хотят разрабатывать актуальную градостроительную документацию, потому что устаревший Генплан и его положения можно уточнять детальными планами территории, ведь так договорились с застройщиками и это выгодно. Поэтому, в частности, Киев до сих пор живет по генплану 1997 года и это давно нужно исправить. Во время выборов мэров многие кандидаты обещают разработать Генеральный план города, но потом часто этого не делают", - отметила председатель Комитета градостроительства.

Парламентарий также отметила, что следующим шагом должно стать устранение чиновников от процессов принятия решений в сфере выдачи градостроительных условий и ограничений. По словам Шуляк, уже 4 года в Украине работает Единая электронная система в сфере строительства (ЕДЕССБ), благодаря которой большинство разрешительных процедур перешли в автоматизированную плоскость, благодаря чему решение принимает не чиновник, которому можно дать взятку, или который ее потребует, а система. И за это время антикоррупционный эффект ее деятельности уже превышает 10 млрд гривен.

"Поэтому в направлении цифровизации строительной сферы нам нужно двигаться и в дальнейшем. В частности, выдача градостроительных условий и ограничений должна происходить исключительно автоматически - в ЕДЕССБ, а не чиновником", - отметила нардеп.

Она добавила, что для устранения коррупционных рисков как явления нужны как законодательные так и институциональные изменения. Речь идет о:

Совершенствование законодательства в сфере градостроительства (принятие новых законов, внесение изменений в существующие);

Повышение прозрачности и открытости процедур принятия решений;

Усиление контроля за деятельностью органов местного самоуправления;

Роль общественности в борьбе с коррупцией в градостроительстве.

"Нельзя пренебрегать ролью общественности в борьбе с коррупцией в градостроительстве, поэтому в этом контексте очень важным является активное участие в общественных слушаниях и обсуждение градостроительной документации, осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, а также сообщение о фактах коррупции правоохранительным органам", - резюмировала Елена Шуляк.