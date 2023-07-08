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Какие прививки защитят при хронических заболеваниях: советы Минздрава

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Суббота 08 июля 2023 11:15
Какие прививки защитят при хронических заболеваниях: советы Минздрава Фото: какие прививки защитят при хронических заболеваниях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

При наличии хронических заболеваний организму необходима дополнительная защита. Вакцинация может помочь защитить себя от ряда заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Вакцинация от пневмококковой инфекции и ежегодная вакцинация от гриппа необходимы при наличии:

  • болезни легких (астмы, хронического обструктивного заболевания легких);
  • муковисцидоза;
  • сахарного диабета всех типов;
  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • установления кохлеарного импланта;
  • патологии селезенки или отсутствия органа;
  • иммунодефицита;

Вакцинация от гепатитов А и В важна при наличии:

  • заболевания печени;
  • нарушения свертывания крови;
  • анемии;
  • потребности в диализе;
  • различных иммунодефицитных состояний (может потребоваться дополнительная дозировка вакцины от гепатита В);
  • разнообразных иммунодефицитных состояний (может потребоваться дополнительная доза вакцины от гепатита В)

"В случае иммунодефицитных состояний также желательно сделать прививку от вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. А вот вакцинация живыми ослабленными вакцинами, а именно: БЦЖ, от ветряной оспы, от кори, паротита и краснухи, от ротавируса и оральной вакциной от полиомиелита - в случае иммунодефицитов запрещена", - добавляет Минздрав.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что семейные врачи могут предоставить целый спектр услуг, который будет безвозмездным для пациента.

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Министерство здравоохранения Украины
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