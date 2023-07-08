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Які щеплення захистять у разі хронічних захворювань: поради МОЗ

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Субота 08 липня 2023 11:15
Які щеплення захистять у разі хронічних захворювань: поради МОЗ Фото: які щеплення захистять у разі хронічних захворювань  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У разі наявності хронічних захворювань організму необхідний додатковий захист. Вакцинація може допомогти захистити себе від низки захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Вакцинація від пневмококової інфекції та щорічна вакцинація від грипу необхідні у разі наявності:

  • хвороби легень (астми, хронічного обструктивного захворювання легень);
  • муковісцидозу;
  • цукрового діабету всіх типів;
  • серцево-судинних захворювань;
  • встановлення кохлеарного імпланту;
  • патології селезінки або ж відсутності органу;
  • імунодефіциту;

Вакцинація від гепатитів А та В важлива при наявності:

  • захворювання печінки;
  • порушення згортання крові;
  • анемії;
  • потреби в діалізі;
  • різноманітних імунодефіцитних станів (може знадобитися додаткова доза вакцини від гепатиту В);
  • різноманітних імунодефіцитних станів (може знадобитися додаткова доза вакцини від гепатиту В)

"У разі імунодефіцитних станів також бажано зробити щеплення від вірусу папіломи людини та менінгококової інфекції. А от вакцинація живими ослабленими вакцинами, а саме: БЦЖ, від вітряної віспи, від кору, паротиту і краснухи, від ротавірусу та оральною вакциною від поліомієліту - в разі імунодефіцитів заборонена", - додає МОЗ.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що сімейні лікарі можуть надати цілий спектр послуг, який буде безоплатним для пацієнта.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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