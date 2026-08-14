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Какие фамилии могут свидетельствовать о том, что у вас дворянское происхождение

16:27 14.08.2026 Пт
4 мин
В советское время люди часто скрывали принадлежность к дворянскому роду
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Фото: Исследование документов в архиве (Getty Images)

Некоторые украинские фамилии могут быть подсказкой для исследующих свое родословное дерево. За ними иногда можно предположить, что предки принадлежали к дворянам, даже впоследствии семья жила как крестьянская.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал украинский генеалог Сергей Фазульянов.

Главное:

  • Фамилия как подсказка: Некоторые украинские фамилии могут указывать на дворянские корни, даже если семья впоследствии жила как крестьянская.
  • Как дворяне становились крестьянами: Из-за нехватки земель младшие сыновья из богатых семей переселялись в другие регионы, где оседали на крестьянских землях и со временем теряли дворянский статус.
  • Изменение фамилий в прошлом: Устойчивые фамилии сформировались лишь к 1930-м годам. На новом месте семью могли записать под названием местности, поэтому фамилия предков могла меняться.
  • Где искать доказательства: Наличие "дворянской" фамилии не является прямым доказательством. Подтверждение статуса следует искать в дворянских фондах областных архивов или Центрального государственного исторического архива Украины.
  • Сокрытие происхождения за СССР: В советские времена люди часто сознательно называли себя крестьянами в документах, чтобы избежать репрессий из-за дворянских корней.

Какие фамилии могут указывать на дворянское происхождение

По словам генеалога, в исторических документах можно встретить фамилии, не произошедшие от названия населенного пункта, и это может являться признаком дворянского рода.

В качестве примера Фазульянов называет фамилии Чайковский, Чернявский и Линевский.

В то же время сам факт наличия такой фамилии еще не доказывает дворянское происхождение. Это только подсказка для дальнейшего генеалогического исследования.

"Очень часто есть четко фамилии, которые видишь и понимаешь – это не от топонима, а может значить, что человек был из шляхетского рода", – пояснил генеалог.

Он привел пример Чайковского, которого нашел в документах своей деревни за 1798 год. По мнению исследователя, эта семья, вероятно, пришла не из населенного пункта под названием Чайки, а могла иметь дворянское происхождение.

Как дворяне могли стать крестьянской семьей

Фазульянов разъясняет, что дворянское происхождение не непременно означало, что все последующие поколения жили зажиточно.

Из-за большого количества детей в семье и нехватки земель младшие сыновья дворян могли отправляться на освоение новых территорий. Такие переселения происходили, в частности, в направлении Кропивниччины, Черкасщины, частично юга Украины и Умани.

На новом месте представители дворянства могли поселяться на крестьянских землях и жить на условиях крестьян - отбывать барщину, работать на господина или государство.

"Через 10-30 лет эти семьи уже становились крестьянскими, но оставались Чайковскими, Чернявскими, Линевскими", - рассказал генеалог.

Почему фамилия предка могла меняться

Поиск дворянского происхождения усложняет то, что в прошлом стали фамилии были не всегда. По словам Фазульянова, подобная ситуация сохранялась фактически до 1930-х годов.

После переселения семью могли записать под другой фамилией. К примеру, новую фамилию могли образовать от названия местности, откуда люди прибыли. Так появлялись фамилии типа Савицкие, Поплавские, Вершанские.

Поэтому одна и та же семья в документах разных населенных пунктов могла фигурировать под разными именами и фамилиями.

Где искать подтверждение дворянского происхождения

Самой фамилии для подтверждения происхождения недостаточно. Генеалог советует искать документы, непосредственно подтверждающие дворянский статус семьи.

Такие документы могли сохраниться в областных архивах и Центральном государственном историческом архиве Украины. Речь идет, в частности, о документах, по которым представители семьи доказывали свое дворянское происхождение.

Фазульянов отмечает, что такие документы могут быть особенно ценны для исследования семей, переселявшихся на юг Украины или в другие регионы, где осваивались новые земли.

В то же время исследователь отмечает, что даже если семья имела дворянское происхождение, в документах ХХ века это могло уже не указываться. В частности, в 1930-х годах люди могли называть себя крестьянами, поскольку происхождение из дворянской семьи в СССР могло иметь отрицательные последствия.

Ранее РБК-Украина рассказывало о генетическом исследовании происхождения славян, авторы которого проанализировали более 555 древних останков из 26 археологических памятников. Исследователи пришли к выводу, что масштабные миграции раннесредневековых славян в Центральную и Юго-Восточную Европу начинались с территорий современной Украины и южной Белоруссии, а не с Приуралья или Балкан.

Также мы писали, куда обращаться родителям, если они решили сменить фамилию ребенка.

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