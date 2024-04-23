Какие правила продажи алкоголя действуют в Украине и где самые строгие ограничения

При подготовке использовались: официальные заявления руководителей местных органов власти и ОВА, публикации "Суспильне", "Мост", Zaxid.net.

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Правила продажи алкогольных напитков во время войны

После объявления военного положения из-за широкомасштабного вторжения РФ в феврале 2022 в регионах Украины начали вводить запрет на продажу крепких напитков для гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время в большинстве областей ограничения действуют преимущественно вечером до комендантского часа, во время него и утром. В дневное время суток совершеннолетние украинцы могут покупать алкоголь в магазинах или заказывать в заведениях.

Однако эти правила действуют только для гражданских. Лицам в военной форме продажа алкоголя запрещена в любое время суток.

К тому же военные администрации в регионах могут изменять график разрешенной продажи спиртного, или вводить полный запрет с учетом ситуации с безопасностью.

Субъектам хозяйствования, нарушающим правила продажи алкоголя, грозит административная ответственность в виде штрафа от 6800 до 13600 грн (ч.2 ст. 156 КУоАП).

Какие ограничения действуют в регионах

В Киеве продажа алкоголя в магазинах разрешена с 11:00 до 21:00, а в общепите – до 22:00. В области ситуации отличается. К примеру, в Яготинской, Белоцерковской, Бучанской громадах купить крепкие напитки можно с 09:00 до 22:00.

В Одессе запрет на продажу алкоголя действует с 22:00 до 09:00, однако ограничения могут ослабить. Разрешенный период планируют продлить еще на час – до 23:00.

С 25 марта 2024 в Сумской области (за исключением территорий активных или возможных боевых действий) установлен запрет на продажу алкоголя с 21:00 до 08:00.

При этом на территориях активных или возможных боевых действий, в частности в Сумах, запрет ужесточен. По приказу ОВА введены следующие правила:

продажа слабоалкогольных напитков, вин и пива в кафе и магазинах разрешена ежедневно с 11:00 до 19:00;

в выходные дни – с 11:00 до 19:00;

в заведениях ресторанного хозяйства (кроме кафетериев) разрешена продажа всех алкогольных напитков в течение недели с 11:00 до 21:00.

Во Львове с декабря 2023 разрешена продажа алкоголя с 12:00 до 22:00. В другие часы суток реализация крепких напитков в магазинах, кафе и ресторанах запрещается.

В Тернополе алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво продают с 08:00 до 22:00, а в заведениях ресторанного хозяйства, которым установлен ночной режим работы – до 23:00. Комендантский час в регионе действует с 00:00 до 05:00.

В Запорожье продажа пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков разрешена с 8:00 до 22:00 всем субъектам хозяйствования, имеющим лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками. Также с 08:00 до 22:00 можно купить крепкие напитки в Полтаве и Луцке.

В Ивано-Франковске и области продажа алкоголя разрешена с 10:00 до 21:00.

В Хмельницкой области торговать алкоголем можно с 9 утра до 23 часов, однако в областном центре график другой – с 10 утра до 22 часов.

С 18 января 2024 в Чернигове и области заведениям питания и торговым сетям разрешено продавать алкоголи напитки с 09:00 до 22:00.

В Винницкой области алкоголь можно приобрести с 06:00 до 22:00.

В ряде регионов Украины запрет на продажу алкоголя действует только во время комендантского часа:

Харьков и область – с 23:00 до 05:00

Днепр и область – с 00:00 до 05:00

Житомир и область – с 00:00 до 05:00

Ровенская область – 00:00 до 05:00

Николаевщина – 00:00 – 05:00 (Очаковская, Черноморская и Куцурубская ОТГ: 23:00 – 05:00)

Черновицкая область – с 00:00 до 04:00

Единственным регионом, где не введены ограничения на продажу алкоголя и нет комендантского часа, остается Закарпатье.

"Сухой закон". Где введен полный запрет на продажу алкоголя

Строгие ограничения по реализации спиртных напитков действуют на территории Донецкой области. С 11 июля 2022 во всех населенных пунктах Донетчины запрещена продажа всех видов алкоголя не только для военных, но и для гражданского населения.

Жесткие ограничения также остаются на территории Херсонской области. С 17 ноября 2023 введен полный запрет на продажу алкоголя в 160 населенных пунктах, которые расположены в тридцатикилометровой зоне от Днепра.

При этом ограничение не распространяется на Херсон, Зеленовку, Степановку и Чернобаевку. В Херсоне приобрести крепкие напитки можно с 10:00 до 15:00.