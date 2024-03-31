Какие услуги по реабилитации предоставляются ветеранам бесплатно: ответ Минреинтеграции

Ветераны имеют возможность получить некоторые услуги по реабилитации бесплатно в медицинских учреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
Для прохождения реабилитации необходимо направление от семейного или же лечащего врача. Среди бесплатных услуг:
НСЗУ, со своей стороны, покрывает оплату услуг по двум пакетам:
Проверить, имеет ли врач договоров с НСЗУ по необходимому пакету можно по ссылке или по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.
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