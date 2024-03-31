RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие услуги по реабилитации предоставляются ветеранам бесплатно: ответ Минреинтеграции

Фото: в Минреинтеграции рассказали, какие услуги по реабилитации предоставляются ветеранам бесплатно (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ветераны имеют возможность получить некоторые услуги по реабилитации бесплатно в медицинских учреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Для прохождения реабилитации необходимо направление от семейного или же лечащего врача. Среди бесплатных услуг: 

  • реабилитационное обследование;
  • индивидуальный реабилитационный план и программу терапии;
  • нейрореабилитацию, ортопедическую, кардио-респираторную реабилитацию и другие;
  • обезболивание в стационаре;
  • психологическую помощь.

НСЗУ, со своей стороны, покрывает оплату услуг по двум пакетам: 

  • "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях";
  • "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".

Проверить, имеет ли врач договоров с НСЗУ по необходимому пакету можно по ссылке или по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины