Какие услуги доступны для внутренних переселенцев онлайн: разъяснение Минсоцполитики

По состоянию на 24 января 2023 года на учете внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) состоит почти 5 млн человек. Они могут воспользоваться услугами онлайн в приложении и на портале Дія.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

В частности ВПЛ могут:

получить справку ВПЛ и подать заявление на выплату денежного пособия на жительство в приложении Дія. Услугами воспользовались более 1,4 млн человек.

изменить место фактического проживания ВПЛ в приложении Дія. Услугой уже воспользовалось более 45 тыс. человек, в том числе в период с 01.01.23 по 24.01.23 (включительно) - 15 273 человек.

отменить справку ВПЛ в приложении Дія. Услугой уже воспользовалось около 75 тыс человек, в том числе в период с 01.01.23 по 24.01.23 (включительно) – 28 833 человек.

Такая возможность стала доступна благодаря электронным информационным обменам между информационно-коммуникационными системами государственных органов, в том числе Единой информационной системы социальной сферы и порталом Дія. Что, в свою очередь, обеспечивает скорую и автоматизированную верификацию данных внутренне перемещенных лиц.

Также ВПЛ, не владеющие жилой площадью на подконтрольной Украине территории, могут подать заявление на льготный ипотечный кредит на портале Дія.

Этой услугой уже воспользовалось более 32 тыс. человек, в том числе в период с 01.01.23 по 24.01.23 (включительно) - 621 человек.