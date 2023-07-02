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Какие медицинские услуги может предоставить семейный врач бесплатно: список Минздрава

Фото: какие медицинские услуги может предоставить семейный врач бесплатно (m-rda.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Значительную часть заболеваний можно вылечить еще на уровне первичного звена, особенно при своевременном обращении. Семейные врачи могут предоставить целый спектр услуг, который будет бесплатным для пациента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Какие медицинские услуги может предоставлять семейный врач бесплатно:

  • наблюдение в динамике за состоянием здоровья пациентов, в том числе - с хроническими заболеваниями;
  • профилактические осмотры;
  • диагностика и лечение самых распространенных болезней, травм, отравлений патологических, физиологических (во время беременности) состояний и т.д;
  • медицинское наблюдение за детьми;
  • вакцинация детей и взрослых по Национальному календарю прививок;
  • наблюдение за неосложненной беременностью;
  • направление к специалистам узкого профиля;
  • оформление рецептов на лекарства, в том числе е-рецептов по программе "Доступные лекарства";
  • направление на анализы;
  • быстрые тесты на беременность, тропонины, ВИЧ, вирусные гепатиты;
  • измерение давления, веса, роста, окружности талии;
  • электрокардиограмма;
  • предоставление определенных видов паллиативной помощи;
  • оформление справок, листков нетрудоспособности;
  • проведение скрининга на наличие расстройств психики и поведения у пациента.

"Кроме того, семейные врачи расскажут, как наладить режим сна и питания, преодолеть ряд психологических проблем и т.д.", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что оплату услуг, которая была предоставлена пациенту, который подписал декларацию с семейным врачом - осуществляет Национальная служба здоровья.

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Министерство здравоохранения Украины