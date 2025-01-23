Какие дворники для авто лучше: выбираем правильно

Как всегда в случае с вопросом о лучшей запчасти, мы можем посоветовать обращаться к официальному дилеру вашей марки - там вы получите если не сами щетки, то корректные советы по покупке их в другом месте. Но этот способ по разным причинам не всегда доступен для украинского автомобилиста, поэтому выбирать себе качественные и подходящие дворники придется по внешним признакам.

Параметров, по которым отличаются щетки стеклоочистителей, немного:

Узел крепления к поводкам;

Длина;

Конструкция - каркасные, бескаркасные, гибридные.

Крепление

Автомобили разных марок часто имеют собственный способ крепления щеток к поводкам, но это не значит, что надо искать изделия именно для вашей модели. Когда конкретные дворники не предназначены для определенной машины, в коробке обязательно будет несколько переходников-адаптеров, которые позволяют установить один и тот же дворник на разные модели авто. Имейте в виду, что ненадежные, приспособленные крепления могут привести к тому, что щетка просто отвалится на ходу. В результате лобовое стекло получит безнадежные царапины, а водитель - угрозу попасть в аварию из-за потерянного обзора дороги.

Длина

Размеры каждой щетки определены производителем, и даже если есть техническая возможность использовать больший дворник, не пытайтесь это сделать. Ведь больший дворник создает большее сопротивление для механизма привода, который из-за этого может досрочно выйти из строя. Разве что речь идет о временном использовании, если негде купить деталь нужного размера.

Конструкция каркаса

Характеристика во многих случаях ключевая, то есть для некоторых машин выбор типа конструкции невозможен.

Каркасный тип. Основа таких дворников состоит из нескольких дуг, соединенных через шарниры. Это они обеспечивают плотное прилегание резинового лезвия щетки к выпуклому стеклу. Данный тип имеет недостатки: шарниры обмерзают в снегопад и неподвижные шарниры нарушают очистку стекла, а еще эти соединения довольно быстро разбалтываются, что тоже нарушает прилегание. Поэтому иногда шарниры делают из пластика.

Бескаркасные дворники. Основа здесь - плоская стальная пластина с пружинными свойствами, которая заменяет дуги и шарниры. Главный недостаток - в невозможности работы на стеклах с большой кривизной. Преимущества - бескаркасные щетки лучше работают зимой, хотя на самом деле и они не панацея от обледенения. У таких щеток меньшая склонность к скрипу, а еще они плотнее прилегают к стеклу на скорости.

Гибридные дворники. Такая не очень распространенная схема сочетает каркасную конструкцию и пластиковые дуги. Обычно используются на заднем стекле, особо искать такие не стоит, ведь весомых преимуществ они не имеют - разве что могут иметь меньшую себестоимость.

Резиновые лезвия щеток

Часто эти реснички определяют качества стеклоочистителей, имеет значение их профиль и характеристики резины. Жаль, но по внешним признакам определить их качество почти невозможно. Но в работе неудачные резинки почти сразу начинают пищать, а зимой они быстро забиваться по бокам снегом и льдом, из-за чего эффективность очистки падает. Также у некачественных лезвий быстро затупляются углы рабочих кромок, и они начинают оставлять на стекле воду. В резину качественных щеток для большей гибкости добавляют силику, а для лучшего скольжения по стеклу их поверхность покрывают графитом - признаком чего является серо-стальной цвет ресниц.

Остерегайтесь разрушения

Выбор стеклоочистителей в наше время широк, и цены, и типы исполнения - на любой вкус. Попасть сегодня на совершенно непригодные изделия вероятность невелика, но имейте в виду, что при определенных условиях дворники могут нанести вред машине. Старые или совсем некачественные щетки могут развалиться во время работы и водитель неожиданно останется без обзора дороги.

Вкратце

Самый простой ответ на вопрос в заголовке прост - лучшими дворниками будут новые. Даже если это будет недорогое изделие из ближайшего супермаркета, некоторое время такие щетки будут работать и обеспечат вам хороший обзор дороги - а значит, и безопасность. Но чтобы не приходилось покупать абы что в аварийном порядке, мы бы советовали заменять старые дворники заблаговременно, как только они продемонстрируют первые признаки старения.