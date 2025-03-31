Какие даты завершения войны в Украине называли у Трампа и реальны ли они

Президент США Дональд Трамп и члены его команды называли разные даты завершения войны России против Украины – от 24 часов до месяцев. По мере втягивания американцев в переговоры сроки сдвигались дальше и дальше.

РБК-Украина рассказывает, на какие сроки ориентируются США и какие факторы влияют на прогресс по переговорам.

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Какие даты завершения войны называли в команде Трампа

Действующий президент США и его команда заявляют, что хотели бы закончить войну России против Украины как можно быстрее. Заявление Дональда Трампа о мире "за 24 часа" – еще даже до его инаугурации – уже превратилось в мем и повод для насмешек.

Впоследствии команда Трампа начала рассуждать о "месяцах". В декабре прошлого года спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог, например, дал себе сто дней на поиск "решения". А 15 февраля Келлог срок вырос почти вдвое.

"Я живу по времени Трампа. И если он просит сделать это сегодня, то завтра он уже спрашивает, почему это не было сделано. Поэтому я публично беру 180 дней, начинаю обратный отсчет, чтобы все стороны были задействованы", – заявил Келлог.

Впоследствии роль Кtллога в переговорах стала второстепенной. Новые лица ответственные за это направление – госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по России Стивен Уиткофф ускорили процесс.

Сейчас в контексте завершения войны в случае звучат три близкие друг к другу даты.

В середине февраля, по данным Bloomberg, администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня в Украине до Пасхи – 20 апреля. Эту же дату в качестве дедлайна для прекращения огня, после общения с Трампом, публично предложил президент Финляндии Александр Стубб.

Еще раньше The Economist и Wall Street Journal сообщали, что США хотели бы заключить соглашение о прекращении огня в первые 100 дней президентства Трампа – до 29 апреля.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин несколько раз заявлял, что хотел бы видеть Трампа 9 мая на параде в Москве, что также является для РФ символической датой, которую можно подать российской публике в контексте "победы" и завершения войны.

Ограниченный прогресс по перемирию

Соединенные Штаты действительно прилагают большие усилия, чтобы принудить Россию к перемирию, чтобы показать своей публике эту "победу". Особенно США активизировались в середине марта, когда украинская и американская команды провели встречу в Джидде. Украина поддержала инициативу США о введении 30-дневного полного перемирия.

Однако Россия выразила определенные возражения. Впоследствии состоялись телефонные переговоры между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В результате стороны договорились лишь о частичном перемирии, которое касалось энергетической и морской сфер. Детали соглашения дорабатывали 23-25 марта на технических консультациях в Эр-Рияде. Делегации Украины и России не общались напрямую: посредником выступали американцы.

После переговоров в Эр-Рияде Трамп заявил, что Соединенные Штаты наблюдают большой прогресс в вопросе урегулирования войны России против Украины. Однако он может сорваться.

Россия нарушила энергетическое перемирие уже 27 марта. Украина поставила перед США вопрос мониторинга за дальнейшим режимом прекращения огня по энергетике. Без этого вряд ли возможен прогресс по другим аспектам перемирия. А их достаточно.

Что касается морского перемирия, Россия выдвинула ряд условий, при которых она якобы готова прекратить боевые действия в Черном море, в частности требуя отмены определенных санкций. Однако этот процесс, похоже, пока приостановился, поскольку санкционное решение зависит от Европы, а там относительно этого не проявляют никакого желания.

Отдельный вопрос – перемирие по ударам по гражданской инфраструктуре. Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, Россия на переговорах в Эр-Рияде не захотела обсуждать этот вопрос. По его словам, российская делегация заявила, что не имеет соответствующего мандата, поэтому удары по украинским городам продолжаются.

Также впереди главный и самый сложный аспект перемирия – относительно линии соприкосновения на земле. Пока неизвестными остаются его параметры, концепция и те же механизмы мониторинга.

Затягивание времени со стороны России

Даже на уровне американского руководства есть понимание, что переговоры оказались слишком сложными. 28 марта госсекретарь США Марко Рубио отметил, что пока не понятно, когда мирное соглашение может быть заключено.

"Мы будем стремиться достичь мира столько, сколько потребуется. Это не значит, что я могу гарантировать вам, что соглашение будет заключено через неделю или месяц. Я просто не могу установить временные рамки, потому что это не зависит от нас. Это зависит от россиян и зависит от украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, которые имеют санкции, которые, я считаю, должны учитываться в рамках любого окончательного соглашения", – сказал Рубио во время общения с журналистами.

Однако проблема в том, что Россия не заинтересована в быстром перемирии. Хотя ее экономика страдает от санкций, по крайней мере до конца 2025 года у Кремля запаса прочности хватит.

"Я сторонник той мысли, что даже говорить о мирном процессе будут еще очень долго. Потому что единственный виновник этой войны не хочет мира. Поэтому его надо заставлять", – отметил в комментарии РБК-Украина политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной.

Сейчас установление дедлайнов ставит в слабую позицию именно президента США, как того, кто больше заинтересован в быстром мире. Среди прочего, это увеличивает риск того, что Трамп пойдет на уступки Путину, чтобы ускорить процесс.

"Я считаю неконструктивным, когда вставляются конкретные дедлайны. Потому что это дает возможность Путину поиздеваться в очередной раз над Трампом. Вот он говорит, 20-го числа проведем, дойдем до какого-то этапа. А Путин говорит – да нет, у меня есть 2-3 условия", – сказал изданию Лесной.

Поэтому в дальнейшем важно, чтобы Трамп осознал, в какую именно игру играет Россия и начал к ней применять не только "пряники", но и "кнуты".