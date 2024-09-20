Какие бывают аккумуляторы для автомобилей: изучаем все виды

О том, какой аккумулятор нужно покупать к вашей машине, читайте в материале РБК-Украина .

Внешне два автомобильных аккумулятора могут быть одинаковыми, но при этом в несколько раз отличаться в цене и иметь радикально отличные характеристики. Откуда такая разница? К какому авто подойдет первый, а к какому – второй?

Чем отличаются аккумуляторы

Природа стартерного автомобильного аккумулятора такова, что он должен отвечать машине сразу по нескольким характеристикам. Потому и вариантов батарей в продаже – масса, в разных, так сказать, комбинациях параметров. О геометрических размерах мы сегодня говорить не будем, это относительно простой вопрос. Гораздо сложнее разобраться с электротехническими показателями.

Емкость АКБ или пусковой ток. Это характеристики разных плоскостей, но в случае со стартерным аккумулятором они заменяют друг друга. И чем они больше, тем большего объема двигатель АКБ может запускать. В первую очередь речь идет о сложных условиях – холодный старт в мороз, запуск ненового мотора с определенными проблемами. Также более мощная АКБ нужна дизельному двигателю. Наиболее современным машинам, обладающим множеством вспомогательных систем, устройств безопасности и комфорта, нужна батарея с еще большим запасом емкости, чтобы обеспечивать функционирование упомянутых систем при заглушенном двигателе или его работе на малых оборотах.

Способность выдерживать циклические нагрузки . Подразумевается возможность АКБ быстро заряжаться и выдерживать многократные циклы заряда-разряда. Эта характеристика важна для машин с системой старт-стоп и системой рекуперации энергии торможения. Этот показатель характеризуется не цифрами, а типом конструкции батареи, о чем мы поговорим ниже

Способность выдерживать глубокий разряд. Из-за большого количества мощных потребителей даже у совершенных машин батарея может подолгу оставаться в разряженном состоянии. Обычные недорогие аккумуляторы и некоторые типы моделей из высших линеек плохо переносят такое состояние – их пластины сульфатируются и жизнь АКБ сокращается.

Соответственно, под разные потребности автомобилей конструкторы-аккумуляторщики создали несколько, так сказать, классов батарей.

Каковы классы автомобильных АКБ

Типы АКБ у нынешних производителей отражают эволюцию стартерных свинцово-кислотных аккумуляторов.

Стандартно АКБ . Бюджетный вариант, который, однако, у производителя с авторитетным именем, несмотря ни на что, имеет высокую надежность и долговечность. Используется для машин с небольшим количеством электропотребителей на борту, однако таковой лучше не покупать для дизелей. К этой же группе можно отнести батареи улучшенного типа с увеличенным количеством пластин, решетки которых получены методом штамповки (PowerFrame) и упакованы в сепараторы-конверты. Такие решения заметно увеличивают запас энергии и стойкость к циклическим нагрузкам.

Аккумуляторы EFB. Данная технология расшифровывается как "улучшенная жидкостная батарея" (от англ. enhanced flooded battery). Ее положительные пластины укреплены полиэстерной пленкой. Еще лучше справляется с циклическими нагрузками и обладает повышенным током отдачи, что позволяет использование этих батарей на авто с большим количеством оборудования и главное – с системами "старт-стоп". В этом классе производители получили возможность увеличивать количество пластин для повышения пускового тока и запаса энергии, а также кратно большей цикличности и виброустойчивости. Такие аккумуляторы предназначены для премиальных автомобилей с большим количеством потребителей.

Аккумуляторы AGM . Наиболее передовая аккумуляторная технология Absorbent Glass Mat – стекловолокно, которое абсорбирует (содержит в себе) электролит. Такое решение освободило место для дополнительных пластин, что подняло способность к приему заряда. Эти аккумуляторы при всех их нагрузках имеют длительный срок службы и более устойчивы к циклическим нагрузкам по сравнению со стандартными батареями. Адресуются премиальным автомобилям с развитой системой электрооборудования, системами "старт-стоп" и рекуперации энергии торможения.

Кратко

Следует отметить, что принадлежность аккумулятора к тому или иному классу возможностей не всегда просто понять. Поэтому при покупке важно обращаться к торговой точке, где вам дадут честные и содержательные объяснения по характеристикам имеющихся батарей. Другой способ выбрать то, что нужно обратиться к аккумуляторам марки, которая имеет собственную четкую классификацию моделей по характеристикам. И соответственно, уже по данным из официальных буклетов подобрать модель АКБ, нужную именно вашему авто.