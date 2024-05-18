Какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять: объяснение от НСЗУ

Как поясняется в сообщении, граждане могут получить необходимое по программе реимбурсации "Доступное лекарство" в следующих случаях:

расстройства психики и поведения;

эпилепсия;

несахарный диабет;

болезнь Паркинсона;

инсулин;

обезболивающее для паллиативных пациентов;

а также лекарства, необходимые пациентам в посттрансплантационном периоде.

В НСЗУ информируют, что медпрепараты также предоставляются из Национального перечня основных лекарственных средств при стационарном и амбулаторно-поликлиническом лечении.

Отмечается, что медучреждения закупают лекарства из Нацперечня самостоятельно.

Также украинцам доступны лекарства, которые медучреждения получают через централизованные закупки государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" по заявкам региональных департаментов здравоохранения.

Кроме того, в большинстве общин действуют специальные программы для обеспечения жителей бесплатными лекарствами. в НСЗУ отмечают, что в таком случае стоимость препаратов возмещается из местных бюджетов.