У КМДА заявили, що кінотеатр "Київ" непридатний до використання

Фото: кінотеатр "Київ" (kyivcity.gov.ua)

У будинок роками не вкладалися грош

Будівля кінотеатру "Київ" наразі перебуває в непридатному стані і починає руйнуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У будівлю роками не вкладалися гроші, а старий орендар не допускав служби для перевірки стану будівлі.

"Як показало обстеження кінотеатру, його приміщення нищівно експлуатувалося роками, сюди не вкладалося ні копійки, а відвідувачі щодня опинялися в небезпеці. Дах у жахливому стані, пліснява на стелі, пожежні виходи замуровані, а в підвалі руйнуються несучі конструкції. Старий орендар не допускав представників міських служб до огляду всіх приміщень. Це стало можливим тільки після того, як орендар звільнив будівля кінотеатру", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, фахівці встановили, що в будівлі відсутні системи димовидалення, мовного оповіщення про пожежу, автоматизації систем протипожежного захисту, блискавкозахист.

"В неробочому стані перебувають системи внутрішнього протипожежного водопостачання, система автоматичної пожежної сигналізації. Евакуаційні виходи не відповідають нормам експлуатації людей при пожежі, в обсязі сходової клітки на вихід зовні влаштовано приміщення", - резюмували в КМДА.

Як повідомляється, найближчим часом планується засідання Комісії з питань власності КМДА, де буде вирішуватися питання про подальші дії з порятунку будівлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в лютому КМДА отримала п'ять заявок на конкурс з приводу оренди кінотеатру "Київ". Термін оренди складає 10 років.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві частково обмежать рух на Південному мосту у зв'язку з ремонтними роботами.