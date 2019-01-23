КМДА запустила онлайн-сервіс для запитів на публічну інформацію

Ілюстративне фото (КМДА)

Запит на інформацію можна також подати поштою, факсом та за телефоном

На офіційному порталі Києва у тестовому режимі запрацював новий онлайн-сервіс - форма для подачі запитів на доступ до публічної інформації. Про це заявив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби КМДА.

"Столична влада завжди відкрита і готова до комунікації з мешканцями міста, що і демонструє на практиці. Відтепер подати запит на публічну інформацію можна за допомогою онлайн-форми у розділі "Публічна інформація", що значно полегшує та прискорює цей процес. Близько 60% запитів до управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації надходить електронною поштою. Тож, на нашу думку, ще один онлайновий спосіб запитати публічну інформацію стане популярним серед запитувачів", - розповів керівник апарату КМДА.

Загуменний зазначив, що нещодавно на Єдиному порталі Києва у тестовому режимі запрацював аналогічний онлайн-сервіс для журналістів. У рубриці "Для ЗМІ", заповнивши відповідну онлайн-форму, тепер можна поставити запитання представникам міської влади, отримати коментар, інтерв’ю або дозвіл на зйомку на міських об’єктах.

"Ми намагаємося максимально спростити для людей діалог із міською владою. Адже чим більше сучасних можливостей для діалогу ми використовуємо, тим якісніші управлінські рішення приймаємо", - зазначив він.

Як зазначається, подати запит онлайн можна за посиланням. Після натискання на кнопку "Подати запит на публічну інформацію" з’явиться форма для заповнення. Запитувач має назвати себе; обрати спосіб, яким він хоче отримати інформацію; та сформулювати, власне, зміст запиту (дати загальний опис інформації або вказати вид, назву, реквізити чи зміст документа, що стосуються запиту). За необхідності, до тексту можна додати файли. Заповнена форма потрапить до управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату КМДА.

Наразі запит на інформацію можна подати електронною поштою (zapyt@kma.gov.ua), поштою на адресу: вул. Хрещатик, 36, 01044, м. Київ, факсом за номером (044) 202-71-18 та усно за номерами: (044) 202-76-00, (044) 202-76-42.