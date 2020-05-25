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У КМДА уточнили, коли відновлять роботу табори та дитячі секції

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 12:40
У КМДА уточнили, коли відновлять роботу табори та дитячі секції
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Кличка, відкриття таборів - це перспектива липня

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, коли відновлять роботу табори та дитячі секції. За його словами, зараз говорити про відновлення їх роботи зарано.

Про це Кличко заявив у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Говорити про роботи дитячих секцій та дитячих таборів поки зарано. Наразі готуються до прийому дітей в садочки, школи організовують роботу з прийому документів та проведення ЗНО для випускників. Після відкриття дитячих садків наступним етапом ми плануємо роботу у дитячих таборах у школах. Але це перспектива липня, не раніше. Щодо секцій - відновлення їх роботи заплановано на вересень", - заявив мер міста.

Нагадаємо, в Києві з 1 червня планують відкрити дитячі садки, спортивні комплекси, зали, фітнес-центри, однак залишаються закритими басейни, дитячі і юнацькі спортивні школи, пляжі і зони відпочинку біля водойм.

Як писало РБК-Україна, підконтрольна Кремлю "влада" анексованого Криму хочуть з 1 червня відновити роботу дитячого табору "Артек".

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Віталий КличкоКиївлагерь
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