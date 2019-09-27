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У КМДА повідомили, коли відновить роботу швидкісний трамвай на Борщагівку

Новини » Суспільство    27.09.2019 - 18:51
У КМДА повідомили, коли відновить роботу швидкісний трамвай на Борщагівку
Фото: швидкісний трамвай (УНІАН)

Швидкісний трамвай на Борщагівці відновить роботу 30 вересня

У Києві в понеділок, 30 вересня, буде відновлено рух швидкісних трамваїв №1 та №3, які курсують на Борщагівку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастранс" Київської міської державної адміністрації.

За повідомленням комунальників, 28 і 29 вересня будуть проводитися технічні поїздки швидкісних трамваїв без пасажирів. При цьому буде закрито рух автобусів №3 і №4.

Також повідомляється, що з 28 вересня буде закрито рух трамваю №2. Замість цього маршруту курсуватимуть автобуси № 2Т за маршрутом: Михайлівська Борщагівка - Кільцева дорога: вул. Симиренка - б-р Кольцова -вул. Литвиненко-Вольгемут - вул. Зодчих - вул. Леся Курбаса, у зворотному напрямку - вул. Леся Курбаса - вул. Володимира Покотило - б-р Кольцова - вул. Симиренка.

Нагадаємо, 22 червня було закрито рух швидкісного трамваю на Борщагівку у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі. Спочатку очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть до кінця 2019 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 21:00 28 вересня до 7:00 29 вересня і з 21:00 29 вересня по 7:00 30 вересня буде обмежено рух на естакади Південного мосту.

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