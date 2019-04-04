У КМДА розповіли про догляд за столичними деревами

У Києві фахівці комунального об’єднання "Київзеленбуд" провели черговий етап обрізування дерев, що дозволить у подальшому зберегти дерева від хвороб та вберегти гілки від ламкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, сьогодні на вулиці Золотоворітській КО "Київзеленбуд" та його підприємство з утримання зелених насаджень Шевченківського району провело формувальне та санітарне обрізування дерев.

Як повідомили у "Київзеленбуді", на балансових територіях комунального об’єднання проводиться санітарне та формувальне обрізування, а також видаляється шкідлива для дерев омела. Обрізування проводиться із залученням спеціальної техніки, зокрема вишки висотою 22 метри. Зі старих лип, каштанів, кленів, тополь, що ростуть вздовж проїжджої частини, видалені сухі гілки та омела.

"Скоро почне рости листя і це збільшить ламкість гілок від вітру. Тому ми формуємо крону таким чином, щоб під час сильного вітру гілки не падали на пішохідну зону та проїжджу частину, не травмували людей і не завдавали майнової шкоди", – пояснює начальник управління контролю за утриманням зелених насаджень та надання послуг КО "Київзеленбуд" Михайло Олійник.

Нагадаємо, у березні цього року "Київзеленбуд" розпочав серію майстер-класів із обрізування дерев із залученням незалежних фахівців. Під час майстер-класів демонструється техніка обрізування дерев у міських умовах, чинники, що впливають на необхідність подальшого обрізування.