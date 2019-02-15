У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення в січні

У платіжках за січень сума за централізоване опалення значно збільшилась

Киевляне получили платежки за январь 2019 года, в которых сумма за централизованное отопление значительно увеличилась по сравнению с декабрем 2018 года, в некоторых случаях на 40%-60%. Об этом во время пресс-брифинге 14 февраля рассказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, причин несколько. Кроме повышения тарифа на централизованное отопление и горячее водоснабжение на 22,3%, который вступил в силу с начала года, повлиял еще и фактор низкой среднемесячной температуры наружного воздуха.

"Подавляющее количество потребителей платят по данным показателей счетчика тепловой энергии, то есть за фактический объем потребленной тепловой энергии на нужды отопления дома. Однако температура в январе была на 2 градуса ниже (составляла -4,5 ºС), чем среднемесячная температура за декабрь прошлого года, а это основной фактор, который влияет на объемы потребления тепловой энергии, для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм. Кроме того, с января 2019 года начал действовать новый тариф. В результате, эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление. В среднем, сумма увеличилась на 40%, а в некоторых случаях до 60%, в зависимости от технических характеристик дома", – пояснил Лопатин.

Начисления потребителям за централизованное отопление происходит по двум алгоритмам в зависимости от наличия счетчика тепловой энергии.

В домах, где установлены тепловые счетчики – распределение осуществляется (в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины № 630) пропорционально отапливаемой площади каждого отдельного помещения в жилом доме.

"Что касается домов, в которых приборы учета в отопительный период был в не рабочем состоянии – начисление потребителям происходят за средними начислениями за прошлый отопительный период, то есть применяются фактические объемы потребления за предыдущий отопительный период. Такой механизм позволяет до момента восстановления работы прибора учета выставлять к оплате объемы тепловой энергии, согласно фактической потребности дома и не выставлять избыточную уплату", – отметил Лопатин.