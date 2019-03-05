КМДА розраховує на виконання 170 енергоефективних проектів по програмі 70/30

У Києві у 2019 році проведено вже п’ятий конкурс проектів

В Киеве в 2019 году проведен уже пятый конкурс проектов по реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах города Киева, в которых созданы ОСМД и ЖСК. Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко, сообщает РБК-Украина по ссылке пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В течение четырех предыдущих лет на условиях софинансирования (70/30) в киевских многоэтажках реализовано более 300 энергоэффективных проектов. В текущем году по результатам проведения конкурса конкурсная комиссия приняла решение о признании победителями 168 ОСМД/ЖСК, работы на объектах победителей 2019 года будут выполняться в рамках имеющихся бюджетных назначений.

"С каждым годом количество участников конкурса энергоэффективных проектов, которые реализуются на условиях софинансирования (70/30), в домах ОСМД/ЖСК стремительно растет. Понимая преимущества механизма софинансирования, все больше собственников стремятся воспользоваться возможностью на выгодных условиях сделать свой дом энергоэффективным и соответственно значительно уменьшить размер коммунальных платежей. Если в 2015 году мы начинали с 16 участников конкурса, то в прошлом году было уже 119 победителей, а в текущем году, как я уже говорил, имеем 168 ОСМД/ЖСК, которые на конкурсной основе получили возможность реализовать свои энергоэффективные проекты", – отметил Науменко.

Вместе с тем, директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры отметил, что в Киеве есть такие активные ОСМД, которые уже неоднократно принимают участие в городском конкурсе, параллельно пользуются Правительственной программой "теплых кредитов" и часто совмещают эти два механизма.

"На определенные виды работ, которые участники должны выполнить на условиях городского конкурса (взнос 30%), ОСМД/ЖСК берут "теплый кредит", сумма которого затем возмещаются из государственного бюджета в размере 40%, и таким образом за минимальный вклад совладельцы вводят в собственных домах различные виды энергоэффективных работ и достигают максимальных показателей экономии", – подчеркнул Науменко

Также он сообщил, что согласно положению о конкурсе, проектов по реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах города Киева, в которых созданы ОСМД/ЖСК, на условиях софинансирования можно осуществить 9 видов работ, которые позволяют экономить от 10 до 60% тепловой энергии.

"Чрезвычайно высокие результаты экономии дают установленные индивидуальные тепловые пункты, они позволяют сократить потребление энергоресурсов на 40-60%. Также высоких показателей экономии позволяет достичь утепление фасадов, замена окон и дверей на энергосберегающие в местах общего пользования, теплоизоляция и капитальный ремонт крыш и подвальных перекрытий, благодаря таким видам работ в зависимости от характеристик здания экономия объемов потребления энергоресурсов может составлять от 20 до 60%, а, например, замена осветительных приборов на энергоэффективные позволяет экономить около 10-15% электроэнергии", – сообщил Науменко

По его словам, все виды работ, которые выполняются в рамках конкурса, являются эффективными, а первоочередность их проведения следует выбирать исходя из проблем дома, лучше всего для выявления теплопотерь проводить энергоаудит. Наибольшего экономического эффекта можно достичь, применяя комплексный подход к термомодернизации домов.

"Конкурс на следующий год стартует в конце текущего года, однако тем, кто хочет стать его участником, не стоит медлить и уже сейчас начинать готовить проекты, принимать соответствующие решения на общих собраниях и тому подобное, ибо время течет быстро и часто совладельцы из-за нехватки времени или допущенных ошибок теряют возможность реализовать в своих домах энергоэффективные проекты. Кстати, в текущем году Комиссия отклонила как такие, что не соответствовали критериям отбора, конкурсные предложения (проекты) 16 ОСМД и ЖСК", – подчеркнул Науменко.