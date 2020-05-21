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У КМДА прокоментували можливість невідкриття метро з 25 травня

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 16:59
У КМДА прокоментували можливість невідкриття метро з 25 травня
Фото: знак метро (РБК-Україна)

Офіційний документ від Кабміну все ще не прийшов в КМДА і метрополітен

У Київській мерії налаштовані, що метрополітен повинен відкритися 25 травня, згідно з рішенням Кабінету міністрів. Очікується, що уряд направить рішення в метрополітен у найближчі дні.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар мера Києва Оксана Зиновьєва.

"Кабмін прийняв рішення. Вони повинні отримати документ. У нас немає такої інформації, що воно може не відкритися. Ми налаштовані, що воно відкриється. Але ще завтра, є п'ятниця, щоб отримати документ. Мер сьогодні на брифінгу заявив, що ми налаштовані, що все буде добре і 25-го числа метро запрацює", - заявила Зиновьєва.

У прес-службі метрополітену також не бачать передумов для того, щоб не відкривати метро. Втім, офіційного документа від Кабінету міністрів до цих пір чекають.

"Зараз прозвучали заяви, ми готуємося. Але ми просто ще чекаємо фізичний документ. Рішення Кабміну - постанову. Я думаю, що відділ документообігу його просто готує. Згідно із законом, вони будуть оформляти. Це не окремий документ - ред.) все в рамках одного документа. Можливо, завтра його надішлють. Можливо, післязавтра. Вони нам повинні його просто скинути в систему. Але це технічний момент, ми готуємося зустрічати пасажирів в понеділок", - заявила Макогон.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві можуть не дозволити роботу метро з 25 травня через погану статистики з захворюваністю коронавірусом.

Нагадаємо, 20 травня Кабмін ухвалив рішення про продовження карантину до 22 червня з ослабленнями. Зокрема, було прийнято рішення з 25 травня дозволити роботу метрополітенів.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України КиївКМДАКиївкарантин
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