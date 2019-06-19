КМДА профінансувала в 8 разів більше коштів на Нову школу, ніж передбачено нормативами

Київ профінансував у 8 разів більше коштів на впровадження Нової української школи, ніж передбачають нормативи. Про це зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

"Цього року на впровадження концепції Нової української школи у закладах освіти Києва передбачено 228,6 млн грн. Держава на ці потреби столиці у рамках субвенції виділила 51,4 млн грн. Своєю чергою міська влада з бюджету міста додала ще 177,2 млн грн, що у 8 разів більше, ніж передбачає постанова Кабінету міністрів України", – зазначив Мондриївський.

Він додав, що за ці кошти у районах міста триває закупівля парт, дидактичних матеріалів, мультимедійної техніки, меблів та інших складових нового освітнього простору, "щоб майбутнім першачкам було цікаво, комфортно та затишно у школі". Найкращі показники освоєння коштів наразі у Голосіївському та Шевченківському районах.

Загалом у місті в середньому на 1 учня передбачається 7 тис. грн для забезпечення норм Нової української школи.