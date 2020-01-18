Через забруднення повітря КМДА закликала власників авто пересісти на громадський транспорт

Київська влада пропонує столичним водіям пересісти на громадський транспорт для того, щоб знизити забруднення повітря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначається, що в Києві після новорічних свят спостерігається погіршення стану повітря через погодні умови - "суху безвітряну погоду" - та збільшення кількості транспорту. Метеорологи прогнозують, що умови покращаться, коли випадуть опади і знизиться температура повітря.

"Альтернативним і найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість використання громадського транспорту, особливо в години пік", - йдеться в повідомленні.

Киянам радять не прогулюватися біля накопичення автомобілів, пити більше води й проводити вологе прибирання.

Нагадаємо, "Укравтодор" попередив водіїв про ожеледицю та засніжені перевали. Зазначається, що покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в Івано-Франківській області місцями засніжене, місцями ожеледь у Дніпропетровській, Рівненській, Херсонській та Запорізькій областях.

Раніше в КМДА повідомили, що в метро приберуть старі "агресивні" турнікети, які працюють із порушеннями і регулярно б'ють пасажирів. Нововведення передбачено для 15 станцій підземки, але оцінити їх у дії могли протягом року на "Площі Льва Толстого".