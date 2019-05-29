КМДА залучила до діалогу лікарів та батьків дітей лікарні №7

У Київській міський державній адміністрації обговорили з працівниками Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району та батьками дітей питання реорганізації медзакладу. Про це повідомив перший заступник КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Поспілкувались з лікарями та батьками дітей, які обслуговуються в столичній дитячій лікарні №7. Цікава розмова, різнополярна на початку та в кінці. Усіх хвилює питання безперервного надання якісних послуг цим медзакладом. І «виявляється», що їх ніхто і не збирався зупиняти!» – зазначивперший заступник голови КМДА.

За його словами, скандал щодо діяльності цього медичного закладу заради піару роздмухалиполітики.

«На жаль, необізнаністю намагаються скористатись ті, хто не хоче змін, змін на краще, хто прагне лише використати ситуацію заради власного піару!

Домовились відкликати проект рішення та детально обговорити зміни в лікарні №7. Приємно спілкуватися з людьми, які щиро переживають та налаштовані на конструктив», – констатувавМикола Поворозник.

Нагадаємо, що у разі схвалення рішення про реорганізацію Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району у столиці з’явиться потужний високоспеціалізований дитячий заклад інтенсивного лікування. При цьому всі наявні на сьогодні відділення лікарні надаватимуть медичну допомогу дітям у звичному режимі, скорочення лікарів також не відбудеться.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров’я, наразі в місті не існує комунального закладу охорони здоров’я, що надає допомогу дітям із політравмами (сукупність травм різних органів та систем, отриманих під час тяжких ДТП, нещасних випадків, падінь з висоти тощо). Нейрохірургічна допомога надається Київським міським центром дитячої нейрохірургії (КМЦДН), що розташований у приміщенні Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району. Реорганізація закладу значно поліпшить якість надання медичної допомоги та сприятиме розвитку високоспеціалізованої медичної допомоги дітям.