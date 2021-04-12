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У КМДА пояснили, коли відновлять прийом першокласників до школи

Автор: Ігор Литвиненко

У Києві планують відновити прийом першокласників до школи в травні. Зараз прийом в перші класи призупинили через ситуацію з COVID-19.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Києва Валентин Мондрієвський в Facebook.

Він зазначив, що спочатку прийом першокласників повинен був початися сьогодні, 12 квітня.

"Хочу заспокоїти всіх батьків майбутніх першокласників - прийом до школи розпочнеться в травні... Про нову дату старту прийому ми обов'язково проінформуємо всіх... Як тільки ситуація стабілізується приймальна комісія зможе відновити безпечний прийом", - зазначив Мондрієвський.

Нагадаємо, минулого тижня Департаменту освіти і науки КМДА оголосив, що прийом першокласників в столичних школах припинено.

Нагадаємо, у Києві з 5 квітня з-за ситуації з коронавірусом закрили школи. Учні з 1-го по 11-й класи, а також учні закладів професійного (ПТУ, коледжів, технікумів) та вищої освіти всіх форм власності перейшли на дистанційну форму навчання.

Раніше РБК-Україна писало, що всього в країні майже 5 тисяч шкіл перейшли на дистанційне навчання.

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Новини України КМДАКиївшкола
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