У КМДА пояснили механізм підвищення вартості проїзду в транспорті

Він пояснив, що порядок встановлення тарифу на пасажирські перевезення в комунальному транспорті складається з декількох етапів. На першому перевізники готують і надають економічне обґрунтування тарифу "тобто, власне, пояснення, чому потрібно змінювати вартість перевезень", - уточнив Поворозник.

Після цього Департамент транспортної інфраструктури КМДА вивчає обґрунтування і готує пакет документів про зміну вартості проїзду в громадському транспорті.

Наступний етап - фахівці Департаменту економіки та інвестицій розглядають економічне обґрунтування і роблять власні розрахунки, яким повинен бути тариф.

Зміна тарифу відбувається після підготовки відповідного розпорядження КМДА, якому передує громадське обговорення та реєстрація в Мін'юсті України.

"Наголошую, що рішення про остаточну вартість проїзду затверджується розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур та розрахунків", - зазначив він.