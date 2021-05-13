У КМДА пояснили механізм підвищення вартості проїзду в транспорті

Рішення щодо зміни тарифів проїзду в громадському транспорті столиці приймається розпорядженням Київської міської державної адміністрації (КМДА) після економічних розрахунків та проходження відповідних процедур. Цьому передує громадське обговорення.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він пояснив, що порядок встановлення тарифу на пасажирські перевезення в комунальному транспорті складається з декількох етапів. На першому перевізники готують і надають економічне обґрунтування тарифу "тобто, власне, пояснення, чому потрібно змінювати вартість перевезень", - уточнив Поворозник.
Після цього Департамент транспортної інфраструктури КМДА вивчає обґрунтування і готує пакет документів про зміну вартості проїзду в громадському транспорті.
Наступний етап - фахівці Департаменту економіки та інвестицій розглядають економічне обґрунтування і роблять власні розрахунки, яким повинен бути тариф.
Зміна тарифу відбувається після підготовки відповідного розпорядження КМДА, якому передує громадське обговорення та реєстрація в Мін'юсті України.
"Наголошую, що рішення про остаточну вартість проїзду затверджується розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур та розрахунків", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, під Київською міською Радою триває акція протесту профспілок транспортників. Працівники "метрополітену" і "Київпастрансу" вимагають від депутатів прийняти рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до економічно обґрунтованого рівня.
У своїх заявах транспортники наполягають на тому, що підвищення тарифів до 20-25 гривень - єдиний спосіб забезпечити стабільну виплату зарплат працівникам і оновлення рухомого складу, а значить - безпечні перевезення.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що ціни на проїзд у Києві не підвищуватимуться у комунальному транспорті. Вартість проїзду залишиться на рівні 8 гривень.