КМДА отримала вже п’ять заявок на конкурс з приводу оренди кінотеатру "Київ"

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Департамент коммунальной собственности Киева сегодня, 15 февраля, объявил о намерении передать в аренду здание кинотеатра "Киев". Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Слончак отметил, что в предыдущих условиях к конкурсу говорится о сохранении фестивального профиля культурного заведения. По его словам, Департамент получил 5 обращений от юридических лиц относительно намерения принять в арендное пользование здание кинотеатра "Киев".

"О намерении заявили ОО "Фонд "Молодость", ЧАО "Мультиплекс-Холдинг", ООО "Планета Кино", ООО "Компания "Таурус-Альянс" и ООО "Синема-Центр". Департамент выдал поручение первому заявителю на проведение оценки здания кинотеатра и 4 февраля утвердил заключение о стоимости", - рассказал Владимир Слончак.

Он добавил, что согласно заключению, стоимость здания составляет 170 775 900,0 грн (без НДС). Учитывая тип использования здания - организация кинопоказов, стартовая арендная плата - 569 253,00 грн (без НДС).

"С учетом предоставленных предложений и с целью изучения спроса информация о намерении передачи в аренду кинотеатра размещена сегодня на официальном сайте Департамента и Официальном портале Киева", - отметил Владимир Слончак.

Срок аренды составляет 10 лет.

Заместитель председателя КГГА заверил, что Департамент коммунальной собственности г. Киева внимательно рассмотрел и учел все поступившие предложения относительно условий конкурса, и кинотеатр "Киев" продолжит свою работу в нынешнем формате - с акцентом на фестивальный профиль, показы арт-хаусного кино.

"В частности, согласно предварительным условиям конкурса, арендатор должен уделять значительное внимание популяризации украинского национального кинематографа, продолжить сотрудничество с крупнейшими международным кинофестивалям, в том числе КМКФ "Молодость", DocuDays, КРОК Одесский МКФ и тому подобное, а также посольствами для проведения фестивалей национального кино разных стран; осуществлять показы артхаусного кино, а также проводить образовательные и благотворительные мероприятия", - рассказал Владимир Слончак

Как отмечается, до 1 марта включительно Департамент коммунальной собственности г. Киев будет принимать заявления от потенциальных арендаторов с подтверждением уплаты первой части авансовой арендной платы (1 138 506,0 грн).

После завершения 10 рабочих дней со следующего дня после публикации информации Департамент по результатам присланных предложения и подтверждений уплаты первой части авансовой арендной платы в течение 3 рабочих дней примет решение о передаче объекта в арендное пользование на конкурсе, который будет объявлен на первом заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности.

После оглашения на постоянной комиссии решения Департамента о проведении конкурса и утверждении, в случае необходимости, постоянной комиссией дополнительных условий, Департамент в течение 5 рабочих дней с даты получения протокола заседания постоянной комиссии разместит объявление о проведении конкурса на право аренды здания кинотеатра "Киев".

Конкурс будет проведен через 20 календарных дней с даты публикации объявления.