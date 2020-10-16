КДБ Білорусі заявив про підготовку в країні провокації

Влада Білорусі заявила про підготовку в країні провокації. Голова Комітету державної безпеки (КДБ) республіки Іван Тертель заявив, що ситуацію в країні нібито хочуть розхитати.

Про це повідомляє БелТА.

"В останні дні ми отримуємо з різних джерел, у тому числі за кордоном, від наших партнерських спецслужб, інформацію про підготовку в нашій країні провокації. Мета цих дій - дестабілізація ситуації в нашій державі", - сказав Тертель.

За його словами, організатори акції, планують звинуватити у тяжких наслідках силові структури Білорусі та тим самим використати останній шанс на реалізацію своїх планів.

"У цих умовах комітетом у взаємодії з іншими правоохоронними органами проводиться комплекс заходів з перевірки інформації, встановлення всіх причетних осіб і притягнення їх до відповідальності", - зазначив глава КДБ.

Нагадаємо, днями опозиційний лідер Світлана Тіхановська висунула ультиматум невизнаному президенту Олександру Лукашенку та пригрозила масштабною акцією протесту.

Крім того, в МВС Білорусі пообіцяли, що силовики будуть "гуманно" застосовувати табельну зброю проти мітингувальників, якщо вони будуть чинити активний опір.