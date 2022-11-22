KG GROUP и "Кременчуггаз" внедрили в Кременчуге альтернативное отопление многоэтажек

"Мы сделали первую систему автономного отопления на многоэтажку. В работе - еще одна. Эксперимент внедрён специалистами группы компаний KG_GROUP и АО "Кременчуггаз" совместно с ОСМД и собственно жителями дома без реконструкции внешних сетей или внутриквартирных коммуникаций. Задача системы - использовать имеющиеся в доме объёмы природного газа и нулевые потери тепловой энергии при передаче", - сообщил председатель правления АО "Кременчуггаз" Богдан Оксененко.

На предприятии определили, что для решения проблемы отопления многоэтажек наиболее приемлем вариант автономного источника энергии, ибо таким образом здание обеспечивается тепловой энергией как единая инженерная система.

Теплоноситель подается в квартиры с помощью модульного компактного теплогенератора и обеспечивает нормативную температуру в помещениях потребителей.

Отмечается также, что для максимального эффекта энергосбережения имеет смысл проводить полную термомодернизацию дома (опционально, как задача на будущее). Вместе с тем сохраняется возможность восстановления централизованного отопления, как это было раньше.

"С полномасштабным вторжением российской армии в Украину после ракетных ударов по Кременчугской ТЭЦ акцент сместился на поиск решения по обеспечению многоэтажек теплом с использованием доступных энергоресурсов и технических возможностей предприятия. Прорабатывая варианты, мы произвели теплофизические расчеты ограждающих конструкций домов, поверочные гидравлические расчеты систем газоснабжения и многое другое. В результате выкристаллизовался оптимальный, на наш взгляд, вариант, предложенный на рассмотрение председателям ОСМД. Для реализации требовалось финансовое участие самих потребителей. Жители двух многоэтажек согласились. Благодаря этому запустили пилотный проект. В дальнейшем предполагаются минимальные затраты на эксплуатацию и обслуживание установленного оборудования. Важно понимать, что мы рассматриваем этот проект не как улучшение условий или удешевление услуги, а как выживание в условиях войны, в условиях разрушенной инфраструктуры. Но у него есть стратегические преимущества – минимальные потери тепла при передаче, возможность гибко регулировать температуру в доме и минимальные затраты природного газа", - добавляет заместитель председателя правления АО "Кременчуггаз" Виталий Чорненький.

В ближайшее время жильцам этих многоэтажек предстоит утеплить наружные стены, поскольку максимальный эффект использования данного способа отопления достигается при полной термомодернизации сооружения.