Кейшон после Беринчика нацелился на другого украинца

О будущих соперниках Кейшона рассказал его тренер Брайан Макинтайр.

Он крайне положительно оценивает шансы подопечного в возможном поединке против соотечественника и обладателя титула WBA Джервонты Дэвиса. Но еще больше хотел бы увидеть Кейшона в поединке против чемпиона IBF - украинца Василия Ломаченко.

"Я думаю, Кейшон одолеет Джервонту в последних раундах из-за стиля ведения боя, - считает тренер. - А вообще я думаю, что отличным соперником для него был бы Ломаченко. Это было бы немного сложно, потому что у Ломаченко тоже отличный инструментарий. Но я считаю, что Кейшон доберется до него быстрее, чем Ломаченко доберется до Кейшона".

25-летний Кейшон Дэвис завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе, одолев в ночь на 15 февраля обладателя пояса - 36-летнего украинца Дениса Беринчика техническим нокаутом в четвертом раунде.

Таким образом, он стал одним из четырех чемпионов мира в легком дивизионе, вместе с соотечественниками Джервонтой Дэвисом (WBA) и Шакуром Стивенсоном (WBC), а также украинцем Василием Ломаченко (IBF).

37-летний Ломаченко в мае 2024-го победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа. На кону в поединке стоял вакантный титул чемпиона IBF. С того времени украинец на ринг не выходил. В конце прошлого года ожидался бой Ломаченко с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом. Однако команда украинца прервала переговоры. Поговаривают, из-за слишком низкого гонорара, предложенного стороной соперника.