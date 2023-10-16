Руководил армией и приказывал обстреливать Луганскую область. Будут судить генерала РФ

В Украине будут судить генерала-лейтенанта РФ. Он приказывал обстреливать Луганскую область и руководил оккупационной армией так называемой ЛНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении генерал-лейтенанта РФ, возглавившего оккупационную армию так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.

В Украине будут судить генерала РФ, приказывавшего обстреливать Луганскую область (t.me/pgo_gov_ua)

Как выяснилось, с началом полномасштабного российского вторжения генерал-майора с РФ назначено руководить так называемым "вторым армейским корпусом народной милиции ЛНР".

"Обвиняемый напрямую отдавал приказы бойцам "ЛНР" во время боев за Рубежное, Кременную, Северодонецк, Лисичанск и другие населенные пункты Луганской области", - рассказали в Офисе.

Под его командованием вражеские войска наносили массированные удары с применением авиации, бронированной техники и других тяжелых вооружений по объектам критической инфраструктуры региона и жилья гражданского населения. Это привело к гибели и травмированию мирных жителей, в том числе детей, уничтожению объектов жилищного фонда, имущества и инфраструктуры.

"За успешное исполнение приказов руководства РФ во время так называемой "спецоперации" на востоке Украины ему присвоено звание "героя России", "героя ЛНР", генерал-лейтенанта, также награждено "орденом Ахмата Кадырова".

Не первый случай

Ранее сообщалось, что в Украине будут судить генерал-полковника армии РФ, который руководил операцией по захвату Киева. 24 февраля он также отдал приказ на вторжение на территорию Украины подчиненному личному составу, который в то время находился на территории Беларуси.

Кроме того, под заочный суд в Украине попал генерал, который руководил действиями подразделений "ДНР" и помогал диверсантам из группы российского террориста Игоря Гиркина.

Такая же участь еще у минимум двух российских генералов. Один из них участвовал в планировании вторжения российских военных на территорию Украины.