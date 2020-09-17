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Кернеса доправили в берлінську клініку "Шаріте"

Берлін, Четвер 17 вересня 2020 10:45
Кернеса доправили в берлінську клініку "Шаріте"
Фото: Геннадія Кернес (facebook.com/gennadykernes)
Автор: Анастасия Рокитна

Мера Харкова Геннадія Кернеса, який заразився коронавірусом, доправили в Берлін. Він прилетів в клініку "Шаріте".

Про це повідомив у Telegram друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс.

Він повідомив, що стан мера Харкова тяжкий, але він у свідомості.

"Близько першої години ночі Геннадій Кернес прилетів в клініку "Шаріте", - написав він.

Зазначимо, в цій клініці також лікується російський опозиціонер Олексій Навальний.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Кернеса відвезли на лікування за кордон. Однак, не уточнили, куди саме.

Як писало РБК-Україна, мер Харкова останній раз з'являвся на публіці 23 серпня. Тоді він відкривав фонтан на площі Свободи. У мерії повідомили, що Кернес знаходиться на лікарняному з 10 вересня, але діагноз не оголосили.

Після цього харківські ЗМІ написали Кернес, що впав у кому, але в міськраді цю інформацію спростовували, а підтвердили тільки діагноз "коронавірус".

Раніше zn.ua з посиланням на джерела в Офісі президента України повідомило, що у Кернеса нібито серйозне ускладнення в зв'язку з коронавірусною хворобою, і він впав у кому.

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Новини України Коронавірус Генадій Кернес
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