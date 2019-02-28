Кернес підписав договір з ЄБРР на закупівлю нових тролейбусів

Фото: Геннадій Кернес (УНІАН)

За словами Кернеса, реалізація проекту дозволить підвищити комфорт і безпеку перевезень

Мер Харкова Геннадій Кернес 27 лютого підписав договір гарантії за проектом оновлення тролейбусного парку міста Харкова між Харківською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міськради Харкова.

Документ підписали Кернес і керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку по Східній Європі і Кавказу Маттео Патроне. Кернес подякував представникам ЄБРР за величезну роботу і підтримку проектів, спрямованих на модернізацію інфраструктури міста, а також проектів з впровадження новітніх технологій в сфері енергоефективності.

"Готовність ЄБРР системно інвестувати в проекти життєзабезпечення міста - для нас висока оцінка діяльності та головна можливість не зупинятися в розвитку міста. Харків поставив собі за мету провести модернізацію в усіх сферах життя, і підтримка такого авторитетного партнера є дуже важливою для нашого міста на шляху стійкого економічного розвитку і ефективного управління. Я впевнений, що ваш візит до Харкова послужить подальшому зміцненню нашої співпраці", - підкреслив Кернес.

За його словами, реалізація проекту з оновлення тролейбусного парку дозволить підвищити комфорт і безпеку перевезень, забезпечити доступність міського транспорту для людей з обмеженими фізичними можливостями, а також скоротити експлуатаційні витрати підприємства і поліпшити екологічну ситуацію в Харкові.

У свою чергу Патроне зазначив, що Європейський банк реконструкції і розвитку задоволений співпрацею з Харковом і готовий її розвивати.

"Для нас Харків - найважливіше місто в плані співпраці в сфері реалізації муніципальних проектів. Ми дуже задоволені нашими партнерськими відносинами і хочемо вивчити інші сфери діяльності для розширення співпраці. Я вражений успіхами вашого міста, і ми готові продовжити співпрацю і разом з міською владою робити внесок в розвиток Харкова", - сказав Патроне.

Як відомо, у квітні 2017 року Харківська міськрада дала згоду КП "Тролейбусне депо № 2" на підписання угоди з ЄБРР в рамках інвестиційного проекту "Оновлення тролейбусного парку м Харків". У вересні 2018 року між КП "Тролейбусне депо №2" і ЄБРР було підписано кредитну угоду для оновлення рухомого складу підприємства.

Пакет фінансування включає кредит ЄБРР в розмірі 8 млн євро і кредит Фонду чистих технологій в розмірі 2 млн євро. Переможцем тендерних торгів оголошено ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Згідно з угодою поставки, всього вартість контракту склала 11,5 млн євро (в т.ч. 1,5 млн євро - кошти міського бюджету).

Зазначимо, Харків співпрацює з ЄБРР з низки інфраструктурних об'єктів, зокрема, з будівництва двох станцій метро "Державінська" і "Одеська", а також закупівлі транспорту, в тому числі нових вагонів для метрополітену. Введення в експлуатацію нових станцій дозволить збільшити протяжність метро на 3,5 км, а пасажиропотік - на 25 тис. осіб на рік.