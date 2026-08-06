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"Кернел" с международными партнерами масштабирует солнечную автономию прифронтовых громад: что известно о проекте

16:05 06.08.2026 Чт
2 мин
Первые 7 СЭС уже работают
aimg Александр Мороз
"Кернел" расширяет проект "Энергия солнца для громад" (фото: пресс-служба)

Компания "Кернел" совместно с международными партнерами продолжает развивать сеть децентрализованного солнечной генерации в украинских громадах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

В частности, в Сумской, Черниговской и Полтавской областях уже введены в эксплуатацию первые семь солнечных электростанций общей мощностью 345 кВт.

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Новые СЭС обеспечивают резервное питание объектов критической инфраструктуры - четырех школ, детского сада, больницы и водонапорной станции. Это позволяет заведениям продолжать работу даже при перебоях с электроснабжением.

"Кернел" разворачивает солнечную автономию прифронтовых громад (фото: пресс-служба)

Детали проекта

Проект "Энергия солнца для громад" реализует благотворительный фонд "Вместе с Кернел" . Инициатива объединяет финансирование компании и вклады международных и украинских партнеров, что позволяет оперативно масштабировать проект и расширять его географию.

В целом проект призван привлечь до 2,5 млн евро для развития децентрализованной солнечной генерации в 17 областях Украины. Основное внимание уделяется прифронтовым регионам, которые больше всего страдают от атак на энергетическую инфраструктуру.

"Когда работают школы, больницы, детские сады и другие социальные учреждения - громада живет, даже в самые сложные времена. Именно поэтому вместе с партнерами мы инвестируем в решения, которые помогают этим объектам работать стабильно, а громадам - становиться более энергонезависимыми", - отметила директор БФ "Вместе с Kernel" Лилия Марачканец.

По ее словам, это не только подготовка к зиме, это вклад в долгосрочную устойчивость украинских регионов.

Насколько новые СЭС эффективны?

Установленные солнечные электростанции покрывают базовое энергопотребление заведений в дневное время, уменьшают затраты на электроэнергию и обеспечивают непрерывную работу критически важных объектов при отключении.

Для громад это означает не только экономию на оплате электроэнергии, но и сокращение затрат на использование альтернативных источников питания, в частности дизельных генераторов.

Ключевые направления проекта и его комплексность

Проект включает два ключевых направления:

  • подготовку общин к реализации энергетических решений посредством обучения и разработки проектов;
  • установка солнечных электростанций на объектах социальной инфраструктуры.

Этот комплексный подход помогает общинам не только реагировать на текущие вызовы, но и формировать долгосрочную энергетическую устойчивость.

Ранее мы писали, что агрохолдинг "Кернел" начал интеграцию в космические технологии NASA, и рассказывали, в чем заключается суть этого сотрудничества и почему оно является стратегически важным.

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